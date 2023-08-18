Стало відомо, який алкогольний коктейль полюбляє Кейт Міддлтон

Напередодні принцеса відвідала фестиваль у Норфолку без принца Вільяма.

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41-річна Кейт Міддлтон на вихідних разом із кількома друзями відвідала Хоутонський фестиваль у Норфолку, Англія, і, за словами джерел, це була весела ніч, наповнена "гострими Маргаритами". Про це пише Evening Standard.

Міддлтон обрала ресторан Turntable & Napkin замість фуд-траків.

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Невстановлене джерело, яке також обідало в ресторані, повідомило виданню, що Міддлтон була в піднесеному настрої, замовляла гостру Маргариту, їла десерт аффогато і привітно розмовляла зі своїми друзями.

Італійське меню містить чотири страви із сиру буррата, панцанелла, рагу з короткими ребрами та аффогато за майже 80 доларів.

За словами джерела, її супутники навіть принесли велику пляшку рожевого вина і залишили персоналу ресторану майже 900 доларів чайових.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Відвідувач фестивалю помітив Міддлтон у повсякденному образі, який включав пару кросівок Veja та чорний топ із відкритими плечима з довгими рукавами, як видно на фотографії, оприлюдненій у мережі.

На знімку вона тримає склянку із жовтим напоєм, ймовірно, Маргаритою — коктейль, який містить текілу з додаванням соку лайма або лимона, цитрусового лікеру Трипл-сек та льоду.

Кейт Міддлтон

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розізлила королеву Єлизавету ІІ своїм відпочинком на островах у 2009 році.

Також Фокус писав про сережки Кейт Міддлтон, у яких вона відвідала фестиваль у Норфолку.