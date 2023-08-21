Сальма Хаєк у бірюзовому купальнику насолоджувалася коктейлем на яхті (фото)

Знаменитість продовжує відпочивати в Мексиці.

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56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк приміряла бірюзовий купальник, насолоджуючись коктейлем у Мексиці. Кадрами свого відпочинку на батьківщині зірка екрану ділиться в Instagram.

Хаєк постала в суцільному купальнику Gucci яскраво-бірюзового відтінку. До образу вона додала чорні сонцезахисні окуляри та розпустила своє темне волосся.

Акторка смакувала алкогольним коктейлем на борту розкішного судна.

"Маргарити смакують краще в Мексиці🇲🇽", — написала дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

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Сальма Хаєк

Зазначимо, що Маргарита — це коктейль, який містить текілу з додаванням соку лайма або лимона, цитрусового лікеру Трипл-сек та льоду.

"У Мексиці навіть твоя посмішка красивіша, у Мексиці все краще🇲🇽 це як подарувати своєму мозку день спа", "Благослови Боже Мексику, Сальму та Маргариту!", "Найгарніша і найрозумніша модель", — пишуть у коментарях фоловери мексиканської зірки екрану.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон також полюбляє коктейль Маргарита.

Раніше Фокус писав про те, як 56-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.