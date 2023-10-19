Адель призналась, что имеет проблемы с алкоголем

Знаменитость не особо рада тому, что отказалась от спиртного.

Одна из самых титулованных британских артисток, 35-летняя певица Адель, призналась, что в 20 лет балансировала на грани алкоголизма, пишет Metro.

По словам звезды, она бросила пить, но это не принесло ей радости.

"Знаете, я уже давно бросила пить. Я бросила пить, наверное, месяца три с половиной назад. Это скучно. Я имею в виду, что большую часть своих двадцати лет я была буквально на грани алкоголизма, но мне так этого не хватает. Я отказалась от кофеина. Так что наслаждайтесь кислым виски. Я очень, очень ревную", – сказала она, общаясь со своими фанатами.

Адель – не новичок в шумных вечеринках. Только в прошлом году она танцевала на пилоне для шокированной публики после того, как ворвалась в ночной гей-клуб Heaven's Porn Idol.

Она также развлекалась до 4 часов утра с Джеймсом Корденом на праздновании шоу Late Late, завершившегося в начале этого года – с участием звезды Гэвинга и Стейси в караоке.

Теперь ее шумные вечеринки могут кануть в прошлое, поскольку она живет с 41-летним спортивным агентом Ричем Полом. Поговаривают, что после двух лет отношений пара тайно связала себя узами брака, однако ни Адель, ни Рич не раскрывает свой статус.

Ранее Фокус писал, что певица уже долгие годы страдает от ишиаса, или воспаления седалищного нерва. Из-за сильной боли она даже потеряла сознание за кулисами во время серии концертов в Лас-Вегасе.