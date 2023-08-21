"Была мигрень всю неделю": Адель рассказала о строгой диете

Отказ от этого дался артистке тяжелее, чем прощание с сигаретами и алкоголем.

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35-летняя британская певица Адель рассказала о строгой диете. Об этом пишет The Sun.

Звезда сцены призналась, что ей далось труднее, чем бросить курить, но исполнение своих хитов на сцене помогло облегчить симптомы отказа от кофеина.

"На этой неделе я решила бросить пить кофе, и у меня была мигрень всю чертову неделю", — рассказала мама одного ребенка, сравнив эту боль с дрелью.

По словам Адель, это было труднее, чем бросить сигареты, и труднее, чем "когда ты хочешь бросить пить".

"Я выпила около 25 чашек кофе без кофеина, так я пыталась обмануть свой мозг, заставив его думать, что я пью кофе", — призналась британская знаменитость.

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Адель Фото: Getty Images

Отметим, что менее чем за год Адель похудела на 20 килограммов, придерживаясь строгих диет. В частности, певица пыталась употреблять сырые продукты — яблоки, цитрусовые, грецкие орехи, финики, чернику, петрушку, зеленый чай, сою, клубнику и тому подобное.

Адель Фото: Instagram adele

Напомним, Адель расплакалась во время рассказа о своем разводе с Саймоном Конеки.

Также Фокус писал о кардинальном ремонте в доме Адель, который она ранее приобрела у Сильвестра Сталлоне за 58 млн долларов.