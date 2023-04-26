Адель расплакалась, рассказывая о своем разводе (видео)

Звезда сцены призналась, кто помог ей пережить трудный период.

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34-летняя британская певица Адель разрыдалась во время съемок караоке Carpool Джеймса Кордена, когда рассказывала о своем разводе.

Звезда сцены начала плакать, когда она вспомнила развод с Саймоном Конеки, а ведущий The Late Late Show утешал ее.

Адель рассказала, что дружба с 44-летним Корденом и его женой Джулией Кэри помогла ей пережить тяжелый разрыв, когда они вместе уехали в отпуск.

Она сказала, что куплет в одном из ее хитов, разбивающих сердце, "I Drink Wine" был вдохновлен поддержкой, которую она получила от популярного ведущего и его семьи.

"[Песня] была вдохновенная разговором, который мы с тобой имели, а это было 4 января 2020 года или что-то такое, и мы вместе с детьми были на каникулах", — сказала она.

Адель, завершившая развод с Саймоном Конеки в марте 2021, через два года после их официального разрыва рассказала, что уехала на семейный отпуск с Корденом, его женой, тремя детьми и 10-летним сыном Анджелом.

"Ты тоже делал это с юмором, когда-то ты говорил: "Удачи с этим!" по любому делу, к которому я стремилась, и ты всегда был таким, ты был со мной как взрослый. Вы с Джулией всегда давали бы мне этот совет", — рассказала Адель со слезами на глазах.

Адель вспомнила развод с Саймоном Конеки

Напомним, Адель вышла на публику со своим женихом.

Также Фокус писал о выступлении Адель в изящном наряде на концерте.