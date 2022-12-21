Адель в изящном наряде, сшитом на заказ, выступила на концерте

Образ популярной певицы был шикарным и продуманным до мельчайших деталей.

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Для последней серии концертов 34-летняя британская певица Адель "Weekends" в Лас-Вегасе певица сменила свои обычные скульптурные платья Schiaparelli и инкрустированные кристаллами платья Givenchy на классическую сценическую одежду с изюминкой и произвела фурор. На этот раз впервые наряд для артистки создал бренд Nina Ricci. Об этом пишет Vogue.

Длинное тяжелое бархатное платье имело опущенную линию плеча и подчеркивало талию знаменитости, а вот его рукава были украшены объемным полупрозрачным тюлем, расшитым вручную крупным горохом. Аппликация на рукавах была сделана пайетками и кристаллами Swarovski.

Свой роскошный наряд Адель дополнила лаконичным макияжем, черным маникюром и прической-пучком. В качестве аксессуаров звезда выбрала красивые круглые серьги и кольцо с огромным бриллиантом, которое она носит на безымянном пальце.

Снимками платья также поделился и бренд Nina Ricci В галерее Instagram представлены эскизы наряда и отмечается, что он был создан для известной певицы индивидуально и полностью вручную.

Дизайн наряда лично разработала Харрис Рид — британо-американский модельер и креативный директор Модного дома.

Напомним, недавно на концерте Адель призналась, что развод с Саймоном Конекки в 2019 году дался ей очень тяжело. По словам звезды, она посещала психолога пять раз в день. Позже певица смогла пережить разрыв и вернулась на сцену.