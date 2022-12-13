Адель призналась, что проходила терапию пять раз в день после болезненного развода с мужем

Знаменитость поделилась с поклонниками своим опытом прохождения терапии.

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На концерте в Лас-Вегасе, который прошел в эти выходные, 34-летняя британская певица Адель расчувствовалась и рассказала правду своим фанатам. После развода с своим мужем Саймоном Конекки в 2019 году, певица замкнулась в себе и почти не рассказывала о расставании с предпринимателем. Своими переживаниями она делилась в песнях. Об этом пишет The Mirror.

Знаменитая певица призналась, что развод ей дался очень тяжело. По словам звезды, она посещала психолога пять раз в день. Позже певица смогла пережить разрыв и вернулась на сцену. Из-за плотного графика ей пришлось отказаться от услуг специалиста.

"Я снова начала проходить терапию, потому что несколько лет обходилась без нее. Мне нужно было начать. Конечно, раньше, когда я переживала развод, у меня было пять сеансов терапии в день. Но я перестала считать себя ответственной за свое поведение и за то, что я говорила. Но теперь я делаю это, потому что я просто хочу быть уверенной, что каждую неделю наполняю себя, чтобы убедиться, что я могу дать вам все", — сказала Адель публике на сцене своего шоу Weekends with Adele.

Также певица поделилась, что терапевтическая сессия на прошлой неделе была посвящена ее выступлениям.

"Я всегда становлюсь такой эмоциональной. Я люблю создавать музыку, но есть что-то в живых выступлениях, что на самом деле пугает меня и наполняет страхом", — рассказала звезда фанатам.

Напомним, во время концерта в Лас-Вегасе с артисткой решила снять видео ее фанатка. Однако на ролике Адель выглядела довольно удивленной, когда увидела свое лицо с фильтром, который использовала поклонница.

Также Фокус писал о скандале с гостиницей в Лас-Вегасе. Адель отказалась жить в роскошных апартаментах из-за того, что они находились не в элитной части здания.