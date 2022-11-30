Адель не понравилось ее лицо с использованием фильтров (видео)

Знаменитость дала долгожданный концерт в Лас-Вегасе.

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34-летняя британская певица Адель резко отреагировала на использование фильтра на своем лице. Видео распространяется в Сети.

Во время концерта в Лас-Вегасе с артисткой решила снять видео ее фанатка. Однако на ролике Адель выглядела довольно удивленной, когда увидела свое лицо с фильтром, который использовала поклонница.

"Боже мой, что ты сделала с моим лицом", — сказала 34-летняя звезда сцены.

Концерт в Лас-Вегасе долго переносился из-за ковидных ограничений. Также сообщалось, что причиной отмены выступлений артистки были ее ссоры с женихом, спортивным агентом Ричем Полом.

В 2022 году Адель и ее возлюбленный, судя по всему, тайно поженились, однако официально знаменитости еще не подтвердили домыслы в Сети. В частности, певица выложила фото в социальные сети, на котором засветила альбом с подписью "Пол", что может означать сборник фото со свадьбы пары.

Напомним, Адель во время выступления в Лас-Вегасе под роскошным платьем была в носках.

Также Фокус писал о скандале с гостиницей в Лас-Вегасе. Адель отказалась жить в роскошных апартаментах из-за того, что они находились не в элитной части здания.