Адель не сподобалося її обличчя з використанням фільтрів (відео)

Знаменитість дала довгоочікуваний концерт у Лас-Вегасі.

Related video

34-річна британська співачка Адель різко відреагувала на використання фільтру на своєму обличчі. Відео поширюється у мережі.

Під час концерту у Лас-Вегасі з артисткою вирішила зняти відео її фанатка. Проте на ролику Адель виглядала доволі здивованою, коли побачила своє обличчя з фільтром, який використала прихильниця.

"Боже мій, що ти зробила з моїм обличчям", — сказала 34-річна зірка сцени.

Концерт у Лас-Вегасі довго переносився через ковідні обмеження. Також повідомлялося, що причиною скасування виступів артистки були її сварки з нареченим, спортивним агентом Річем Полом.

У 2022 Адель та її коханий, судячи з усього, таємно одружилися, проте офіційно знаменитості ще не підтвердили домисли у мережі. Зокрема співачка виклала фото у соціальні мережі, на якому засвітила альбом з підписом "Пол", що може означати збірку фото з весілля пари.

Нагадаємо, Адель під час виступу у Лас-Вегасі під розкішною сукнею була у шкарпетках.

Також Фокус писав про скандал з готелем у Лас-Вегасі. Адель відмовилася жити в розкішних апартаментах через те, що вони були розташовані не в елітній частині будівлі.