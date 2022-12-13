Адель зізналася, що проходила терапію п'ять разів на день після болючого розлучення з чоловіком

Знаменитість поділилася з шанувальниками своїм досвідом проходження терапії.

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На концерті в Лас-Вегасі, який пройшов цими вихідними, 34-річна британська співачка Адель розчулилася та розповіла правду своїм фанатам. Після розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі у 2019 році співачка замкнулася в собі та майже не розповідала про розлучення з підприємцем. Своїми переживаннями вона ділилася в піснях. Про це пише The Mirror.

Знаменита співачка зізналася, що розлучення їй далося дуже важко. За словами зірки, вона відвідувала психолога п'ять разів на день. Згодом співачка змогла пережити розрив і повернулася на сцену. Через щільний графік їй довелося відмовитися від послуг спеціаліста.

"Я знову почала проходити терапію, тому що кілька років обходилася без неї. Мені потрібно було почати. Звичайно, раніше, коли я переживала розлучення, у мене було п'ять сеансів терапії на день. Але я перестала вважати себе відповідальною за свою поведінку і за те, що я говорила. Але тепер я роблю це, тому що я просто хочу бути впевненою, що кожного тижня наповнюю себе, щоб переконатися, що я можу дати вам усе", — сказала Адель публіці на сцені свого шоу Weekends with Adele.

Також співачка поділилася, що терапевтична сесія минулого тижня була присвячена її виступам.

"Я завжди стаю такою емоційною. Я люблю створювати музику, але є щось у живих виступах, що насправді лякає мене та наповнює страхом", — розповіла зірка фанатам.

Нагадаємо, під час концерту в Лас-Вегасі з артисткою вирішила зняти відео її фанатка. Однак на ролику Адель мала досить здивований вигляд, коли побачила своє обличчя з фільтром, який використовувала шанувальниця.

Також Фокус писав про скандал із готелем у Лас-Вегасі. Адель відмовилася жити в розкішних апартаментах через те, що вони були не в елітній частині будівлі.