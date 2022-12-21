Адель у витонченому вбранні, зшитому на замовлення, виступила на концерті

Образ популярної співачки був шикарним і продуманим до найдрібніших деталей.

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Для останньої серії концертів Weekends у Лас-Вегасі 34-річна британська співачка Адель змінила свої звичайні скульптурні сукні Schiaparelli й інкрустовані кристалами сукні Givenchy на класичний сценічний одяг із родзинкою та викликала фурор. Цього разу вперше вбрання для артистки створив бренд Nina Ricci. Про це пише Vogue.

Довга важка оксамитова сукня мала опущену лінію плеча та підкреслювала талію знаменитості, а ось її рукави були прикрашені об'ємним напівпрозорим тюлем, розшитим вручну великим горохом. Аплікація на рукавах була зроблена паєтками та кристалами Swarovski.

Своє розкішне вбрання Адель доповнила лаконічним макіяжем, чорним манікюром і зачіскою-пучком. Як аксесуари зірка обрала красиві круглі сережки та каблучку з величезним діамантом, яку вона носить на безіменному пальці.

Знімками сукні також поділився й бренд Nina Ricci. У галереї Instagram представлені ескізи вбрання, і наголошується, що воно було створене для відомої співачки індивідуально та повністю вручну.

Дизайн вбрання особисто розробила Гарріс Рід — британо-американська модельєрка та креативна директорка модного дому.

Нагадаємо, нещодавно на концерті Адель зізналася, що розлучення із Саймоном Конеккі у 2019 році далося їй дуже важко. За словами зірки, вона відвідувала психолога п'ять разів на день. Згодом співачка змогла пережити розрив і повернулася на сцену.