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Стиль життя

Адель розплакалася, розповідаючи про своє розлучення (відео)

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Фото: Instagram adele | Адель

Зірка сцени зізналася, хто допоміг їй пережити важкий період.

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34-річна британська співачка Адель розплакалася під час зйомок караоке Carpool Джеймса Кордена, коли розповідала про своє розлучення.

Зірка сцени почала плакати, коли вона пригадала розлучення із Саймоном Конекі, а ведучий The Late Late Show втішав її.

Адель розповіла, що її дружба з 44-річним Корденом і його дружиною Джулією Кері допомогла їй пережити важкий розрив, коли вони разом поїхали у відпустку.

Вона сказала, що куплет в одному з її хітів, що розбивають серце, "I Drink Wine" був натхненний підтримкою, яку вона отримала від популярного ведучого.

"[Пісня] була натхненною розмовою, яку ми з тобою мали, а це було 4 січня 2020 року чи щось таке, і ми разом з дітьми були на канікулах", — сказала вона.

Адель, яка завершила розлучення із Саймоном Конекі в березні 2021, через два роки після їхнього офіційного розриву розповіла, що поїхала на сімейну відпустку з Корденом, його дружиною, трьома дітьми та 10-річним сином Анджелом.

"Ти також робив це з гумором, колись ти казав: "Удачі з цим!" у будь-якій справі, яку я прагнула, і ти завжди був таким, ти був зі мною як дорослий. Ви з Джулією завжди давали б мені цю пораду", — розповіла Адель зі сльозами на очах.

Адель пригадала розлучення із Саймоном Конекі

Нагадаємо, Адель вийшла на публіку зі своїм нареченим.

Також Фокус писав про виступ Адель у витонченому вбранні на концерті.