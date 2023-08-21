"Була мігрень весь тиждень": Адель розповіла про сувору дієту

Відмова від цього далася артистці важче, ніж прощання із цигарками та алкоголем.

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35-річна британська співачка Адель розповіла про сувору дієту. Про це пише The Sun.

Зірка сцени зізналася, що їй далося важче, ніж кинути палити, але виконання своїх хітів на сцені допомогло полегшити симптоми відмови від кофеїну.

"Цього тижня я вирішила кинути пити каву, і у мене була мігрень весь бісовий тиждень", — розповіла мама однієї дитини, порівнявши цей біль з дриллю.

За словами Адель, це було важче, ніж кинути сигарети, та важче, ніж "коли ти хочеш кинути пити".

"Я випила близько 25 чашок кави без кофеїну, так я намагалася обдурити свій мозок, змусивши його думати, що я пʼю каву", — зізналася британська знаменитість.

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Адель Фото: Getty Images

Зазначимо, що менш як за рік Адель схудла на 20 кілограмів, дотримуючись суворих дієт. Зокрема співачка намагалася вживати сирі продукти — яблука, цитрусові, волоські горіхи, фініки, чорницю, петрушку, зелений чай, сою, полуницю тощо.

Адель Фото: Instagram adele

Нагадаємо, Адель розплакалася під час розповіді про своє розлучення із Саймоном Конекі.

Також Фокус писав про кардинальний ремонт у будинку Адель, який вона раніше придбала в Сильвестра Сталлоне за 58 млн доларів.