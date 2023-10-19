Зеленый доктор: 7 комнатных растений, которые улучшают здоровье

Большинство из перечисленных растений очищает воздух в доме, убирая из него вредные вещества.

Комнатные растения способны не только украсить интерьер и превратить даже самое скромное жилье в настоящий оазис, но и улучшить микроклимат в помещении. Кроме того, некоторые из них могут улучшить здоровье человека. Ресурс Good Housekeeping назвал растения, которые неплохо бы иметь в своем доме, поскольку их польза доказана научными исследованиями..

Для начала отметим, что врачи-натуропаты уже давно включили растительную медицину в свою практику, и, как правило, время, проведенное среди растений, оказывает "положительное воздействие на человека в целом".

"Когда мы говорим о лечении всего человека, мы имеем в виду заботу о теле, эмоциях и духе. Растения могут затронуть каждую из этих важных областей", – говорит Эми Ротенберг, доктор медицинских наук, врач-натуропат и президент Массачусетского общества врачей-натуропатов.

Хлорофитум

Chlorophytum comosum, который в народе еще называют "растение-паук", очень легко выращивать. Он не требует постоянного внимания и прекрасно растут при минимальном уходе. По данным Отделения расширения Университета Висконсин-Мэдисон, растения имеют узкие листья и получили свое название от "маленьких ростков, образующихся на длинных висячих стеблях, отдаленно напоминающих пауков". Хлорофитум помогает очищать окружающий воздух. Специалисты NASA изучили листья, почву, корни и микроорганизмы нескольких комнатных растений и обнаружили, что растения могут действовать как естественный воздушный фильтр, уменьшая количество загрязняющих веществ. Исследование показывает, что хлорофитум удаляет 95% токсичного формальдегида из воздуха в герметичном контейнере из плексигласа в течение 24 часов.

Хлорофитум Фото: their.leafylife/instagram

Спатифиллум

По словам врача-натуропата Тревора Кейтса, автора книги "Чистая кожа изнутри", спатифиллум не только выглядит эстетично, но и способен принести пользу здоровью. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Applied Sciences, предполагает, что это растение обладает воздухоочистительными свойствами и помогает удалять из воздуха углекислый газ и летучие органические соединения (ЛОС). Единственный минус этого цветка в том, что он опасен для домашних животных. При проглатывании листьев это может вызвать у питомцев рвоту или отек языка.

Спатифиллум Фото: journeybacktome_mlb

Фикус каучуконосный

Представители Ficus elastica являются отличными комнатными растениями. Согласно материалам, опубликованным The Sill, за ними, как правило, легко ухаживать, и их нужно поливать примерно раз в неделю. Исследования показывают, что эти фикусы обладают свойствами очистки воздуха. Только, как и спатифиллум, фикус нужно держать подальше от домашних животных и маленьких детей, поскольку его листья очень токсичны при проглатывании.

Фикус каучуконосный Фото: dekorativ__bitkiler/instagram

Алоказия

Это растение еще называют "слоновье ухо" или "крыло дракона" из-за узнаваемой формы и раскраски листьев. Некоторые виды это растения выращиваются ради съедобных крахмалистых клубней, которые являются основным продуктом питания в тропических регионах. В медицине листья известны использованием при лечении укусов насекомых.

Алоказия Фото: Соцсети

Сансевиерия

Сансевиерия трехполосая, давно известная как "тещин язык", имеет высокие листья, растущие вертикально. Они декоративны и не требуют особого ухода. Растение было включено в то же масштабное исследование NASA по комнатным растениям, о котором упоминалось выше, и доказано, что оно со временем удаляет токсины из воздуха.

Сансевиерия Фото: sansa_land/instagram

Папоротники

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Applied Sciences, показало, что бостонские папоротники лучше всего очищают воздух естественными летучими органическими соединениями. Они легко растут и красиво смотрятся в помещении в подвесных корзинах или на подставках для растений, которые позволяют их листьям свисать.

Папоротник комнатный Фото: vera_frants/instagram

Сциндапсус (потос)

Растение, также известное как дьявольский плющ или золотой потос, имеет яркие сердцевидные листья, которые могут быть зелеными или мраморно-зелеными и желтыми. Их легко выращивать, им нужен только непрямой солнечный свет и нечастый полив. Исследования показывают, что растения снижают уровень озона в помещении, что может облегчить дыхание и снизить риск респираторных заболеваний, а также удалить летучие органические соединения из воздуха.

Сциндапсус Фото: teodom/instagram

Ранее Фокус писал, как отучить кошек грызть комнатные растения.