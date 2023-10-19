Зеленый доктор: 7 комнатных растений, которые улучшают здоровье
Большинство из перечисленных растений очищает воздух в доме, убирая из него вредные вещества.
Комнатные растения способны не только украсить интерьер и превратить даже самое скромное жилье в настоящий оазис, но и улучшить микроклимат в помещении. Кроме того, некоторые из них могут улучшить здоровье человека. Ресурс Good Housekeeping назвал растения, которые неплохо бы иметь в своем доме, поскольку их польза доказана научными исследованиями..
Для начала отметим, что врачи-натуропаты уже давно включили растительную медицину в свою практику, и, как правило, время, проведенное среди растений, оказывает "положительное воздействие на человека в целом".
"Когда мы говорим о лечении всего человека, мы имеем в виду заботу о теле, эмоциях и духе. Растения могут затронуть каждую из этих важных областей", – говорит Эми Ротенберг, доктор медицинских наук, врач-натуропат и президент Массачусетского общества врачей-натуропатов.
Хлорофитум
Chlorophytum comosum, который в народе еще называют "растение-паук", очень легко выращивать. Он не требует постоянного внимания и прекрасно растут при минимальном уходе. По данным Отделения расширения Университета Висконсин-Мэдисон, растения имеют узкие листья и получили свое название от "маленьких ростков, образующихся на длинных висячих стеблях, отдаленно напоминающих пауков". Хлорофитум помогает очищать окружающий воздух. Специалисты NASA изучили листья, почву, корни и микроорганизмы нескольких комнатных растений и обнаружили, что растения могут действовать как естественный воздушный фильтр, уменьшая количество загрязняющих веществ. Исследование показывает, что хлорофитум удаляет 95% токсичного формальдегида из воздуха в герметичном контейнере из плексигласа в течение 24 часов.
Спатифиллум
По словам врача-натуропата Тревора Кейтса, автора книги "Чистая кожа изнутри", спатифиллум не только выглядит эстетично, но и способен принести пользу здоровью. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Applied Sciences, предполагает, что это растение обладает воздухоочистительными свойствами и помогает удалять из воздуха углекислый газ и летучие органические соединения (ЛОС). Единственный минус этого цветка в том, что он опасен для домашних животных. При проглатывании листьев это может вызвать у питомцев рвоту или отек языка.
Фикус каучуконосный
Представители Ficus elastica являются отличными комнатными растениями. Согласно материалам, опубликованным The Sill, за ними, как правило, легко ухаживать, и их нужно поливать примерно раз в неделю. Исследования показывают, что эти фикусы обладают свойствами очистки воздуха. Только, как и спатифиллум, фикус нужно держать подальше от домашних животных и маленьких детей, поскольку его листья очень токсичны при проглатывании.
Алоказия
Это растение еще называют "слоновье ухо" или "крыло дракона" из-за узнаваемой формы и раскраски листьев. Некоторые виды это растения выращиваются ради съедобных крахмалистых клубней, которые являются основным продуктом питания в тропических регионах. В медицине листья известны использованием при лечении укусов насекомых.
Сансевиерия
Сансевиерия трехполосая, давно известная как "тещин язык", имеет высокие листья, растущие вертикально. Они декоративны и не требуют особого ухода. Растение было включено в то же масштабное исследование NASA по комнатным растениям, о котором упоминалось выше, и доказано, что оно со временем удаляет токсины из воздуха.
Папоротники
Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Applied Sciences, показало, что бостонские папоротники лучше всего очищают воздух естественными летучими органическими соединениями. Они легко растут и красиво смотрятся в помещении в подвесных корзинах или на подставках для растений, которые позволяют их листьям свисать.
Сциндапсус (потос)
Растение, также известное как дьявольский плющ или золотой потос, имеет яркие сердцевидные листья, которые могут быть зелеными или мраморно-зелеными и желтыми. Их легко выращивать, им нужен только непрямой солнечный свет и нечастый полив. Исследования показывают, что растения снижают уровень озона в помещении, что может облегчить дыхание и снизить риск респираторных заболеваний, а также удалить летучие органические соединения из воздуха.
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