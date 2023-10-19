"Взорву тебя": снайпер Евгения Эмеральд раскрыла шокирующие подробности развода (видео)

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк поженились осенью 2022, через полгода у них родилась дочь Афина. Впрочем, недавно стало известно о разрыве пары.

Украинская снайпер Евгения Эмеральд раскрыла шокирующие подробности своего развода с военнослужащим Евгением Стипанюком. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Мама двоих детей, которая имеет позывной Жанна д'Арк, выложила несколько переписок с экс-возлюбленным, в частности, его голосовые сообщения с угрозами.

Стипанюк говорил, что поотрывает руки матери своего ребенка и взорвет ее, если увидит возле их полугодовалой дочери Афины какого-то мужчину. Также он называл снайпера оскорбительными словами и говорил, что устроит слежку за ней и не позволит пока официальной жене выехать в Европу с малышом.

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Евгения Эмеральд

"Я — Женя Эмеральд, известная вам как сильная и смелая украинская Жанна д'Арк. Но, в первую очередь я просто женщина, одна из тех сотен тысяч украинских женщин, которая пережила домашнее насилие", — обратилась к подписчикам снайпер и попросила придать огласке эту ситуацию.

Сегодня, 19 октября, должно выйти интервью с Евгенией для Алины Доротюк, в котором она пообещала ответить на все вопросы.

Евгения Эмеральд

Отметим, что мама двоих детей и Евгений Стипанюк познакомились на фронте. В октябре 2022 года они сыграли свадьбу на передовой. Уже в апреле 2023 снайпер родила их первого общего ребенка, которого назвали Афиной.

После нескольких недель слухов о проблемах в браке 9 октября 2023 года Евгения подтвердила развод с мужем.

"Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободной", — отметила она.

Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк

Напомним, Алексей Арестович попал в скандал с высказываниями о женщинах.

Также Фокус писал о скандале вокруг развода актера Константина Войтенко и Валентины Марининой.