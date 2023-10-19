Тори Спеллинг пришлось уехать из арендованного дома, потому что у соседа нашли склад оружия
Звезда сериала "Беверли-Хиллз" до этого была вынуждена покинуть собственный особняк, потому что там нашли опасную плесень.
Мытарства актрисы Тори Спеллинг, звезды сериала "Беверли-Хиллз" и дочери известнейшего продюсера Аарона Спеллинга, не заканчиваются. Недавно ей пришлось уехать из своего дома из-за плесени. Она пережила развод и была вынуждена жить с детьми в автофургоне в кемпинге. А недавно Тори пришлось буквально эвакуироваться из арендованного дома, потому что по соседству явилась команда спецназа, чтобы арестовать вооруженного мужчину. Об этом пишет Daily Mail.
У 50-летней Тори Спеллинг есть пять детей от бывшего мужа Дина Макдермотта, который уже нашел себе новую девушку.
Тори Спеллинг была вынуждена эвакуироваться из особняка, который она сейчас арендует в Лос-Анджелесе, в среду, поскольку развернулась ситуация с заложниками с участием ее соседа, который забаррикадировался в своем доме, вооруженный винтовкой AR-15.
По словам наблюдателей, обезумевшая 50-летняя Спеллинг была замечена, когда она "мчалась искать своих детей", а соседний дом готовилась штурмовать команда спецназа.
Спеллинг, чей бывший муж, 56-летний Дин Макдермотт был замечен с новой 32-летней подругой Лили Кало, в итоге пришлось уехать подальше, пока происходило задержание.
По словам наблюдателей, мужчина, вооруженный AR-15, забаррикадировался в соседнем доме, "угрожая застрелить" заложника и сотрудников правоохранительных органов.
По словам наблюдателей, Спеллинг была запечатлена за желтой лентой во время двухчасового противостояния, которое закончилось тем, что подозреваемый был взят под стражу. В итоге никто не пострадал, а в доме нарушителя было найдено оружие.
Спеллинг не рассказала о бурной цепочке событий в своем Instagram своим 1,7 миллиона подписчиков. В ее последнем посте она поведала, как съездила с детьми на "Хэллоуинские ночи ужасов" студии Universal Studios.
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" столкнулась с небезопасными условиями жизни, физическими заболеваниями, денежными проблемами и проблемами в личной жизни после расставания с Дином Макдермоттом спустя 17 лет брака.
Тори Спеллинг, которая рассталась с Макдермоттом в июне, была замечена в августе в парке для автофургонов в округе Вентура, штат Калифорния, со своими пятью детьми. До этого семью видели остановившейся в мотеле округа Вентура за 100 долларов за ночь.
В мае Спеллинг покинула свой дом, потому что там нашли опасную для жизни плесень.
Напомним, Тори выросла в голливудской роскоши, поскольку ее покойный отец Аарон Спеллинг продюсировал такие популярные шоу, как "Династия", "Ангелы Чарли", а также "Мелроуз Плейс", "Зачарованные" и конечно "Беверли -Хиллз, 90210".
Аарон оставил после себя империю стоимостью 500 миллионов долларов, но наследство Тори составило только 800 000 долларов.
На протяжении многих лет у нее были сложные отношения с матерью Кенди, которая и унаследовала все состояние. И не проявляла особого интереса к дочке и внукам.
Ранее в этом месяце источник сообщил, что у Тори Спеллинга начались проблемы с деньгами из-за забастовки актеров и сценаристов.