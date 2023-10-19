Дженнифер Лопес примерила трендовое пальто осени 2023

Меховые пальто, как и куртки, по словам стилистов, – хит ближайших нескольких месяцев.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес тонко чувствует модные тренды и одной из первых демонстрирует их на публике. Совсем недавно Джей Ло явила миру еще одну модную новинку, которая, по прогнозам стилистов, обещает стать одним из хитов сезона осень-зима 2023 наравне с такими же куртками. Речь идет о белом пушистом пальто, пишет Daily Mail.

Артистка вместе с мужем, Беном Аффлеком, посетила Peppermint Club в Лос-Анджелесе. На ней было просторное белое меховое пальто и шикарные широкие джинсы. Образ она завершила парой туфель на платформе Gucci и желтыми затемненными солнцезащитными очками.

Бен надел темную рубашку, черный пиджак и брюки в тон. Он открыл двери машины, чтобы Дженнифер могла сесть в нее.

Недавно Бен впервые откровенно рассказал журналистам о том, что христианская вера позволила ему принять свои недостатки. Он стал членом методистской церкви после того, как его бывшая жена Дженнифер Гарнер научила его "способности выходить за пределы себя и черпать силу из чего-то за пределами человеческого понимания". Аффлек признает, что эта обновленная вера оказала глубокое влияние на его жизнь.

"Что я действительно ценю, даже несмотря на то, что я все еще борюсь со своей верой и убеждениями, как мне кажется, время от времени делают все люди, так это глубокую идею о том, что у всех нас есть несовершенства. Это наш путь – искать искупления, принять божественную любовь, становиться лучше, ценить других, воздерживаться от осуждения и даровать прощение. Идея о том, что Бог через Иисуса обнимает и прощает всех нас – от тех, кем мы восхищаемся, до тех, кого мы можем осуждать или возмущаться, – сильна. Если Бог может проявить такую безграничную любовь, призывая нас любить, избегать осуждения и предлагать прощение, это служит глубокой моделью того, какими нам следует стремиться быть", – говорит актер, у которого в прошлом были большие проблемы с алкоголем.

Он долго винил в этом своего отца Тимоти, который был хроническим алкоголиком.

"Каждый день видеть моего отца пьяным, конечно, оставило след. Я никогда не думал, что пойду по этому пути, но это произошло. После работы я напивался до потери сознания, повторяя привычки моего отца, хотя сознательно никогда не замечал этой связи. В моменты личных потрясений трудно распознать негативные модели или задуматься о том, как их видят другие, и даже если они вызваны прошлыми травмами. Для меня выпивка не всегда была средством бегства от реальности; Мне действительно понравился вкус!", – признавался Аффлек.

Сейчас Бен завязал и надеется, что рецидива больше никогда не случится.

Ранее Фокус писал о том, что Дженнифер Лопес ревнует мужа к бывшей жене.