"Мама-медведица": Анджелина Джоли пристально проверяет новую девушку сына Пакса

Накануне наследника Джоли и Брэда Питта заметили на свидании с актрисой "Американской истории ужасов".

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли устраивает допросы новой девушке своего 19-летнего сына Пакса. Об этом пишет Radar Online.

Новой избранницей наследника голливудской звезды стала актриса "Американской истории ужасов" Кармен Бланшар, 20 лет.

По словам инсайдера, пара только начала романтические отношения, но Джоли восприняла это так, "будто они отправились к алтарю".

"Она устраивает допросы этой бедной девушке, о ее намерениях, о ее образовании, о том, какова ее позиция в отношении всего, от политики до амбиций в целом, копается в истории ее семьи, чтобы убедиться, что она подходит Паксу", — рассказывает источник.

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Кармен Бланшар и Пакс Джоли-Питт

Впрочем, 19-летнему наследнику Анджелины Джоли и Брэда Питта не нравится пристальное внимание звездной мамы к его личной жизни.

"Пакс просит маму успокоиться и оставить в покое их с Кармен", — отмечает инсайдер.

Источник также сравнил голливудскую актрису с мамой-медведицей, которая защищает своих детей, когда в их жизни есть кто-то, кроме нее.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

Напомним, Пакс и его старший брат Мэддокс пришли поддержать Джоли на съемочной площадке фильма о греческой оперной певице Марии Каллас.

Также Фокус писал о новых деталях развода Анджелины Джоли и Брэда Питта.