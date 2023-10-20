Адель рассказала о сыне Анджело и "дорогом" подарке на 11-летие

Британская певица Адель рассказала, что не будет покупать своему сыну Анджело дорогие подарки на его 11-летие, несмотря на свое состояние в 150 миллионов фунтов, и вместо этого будет праздновать неделю.

В перерывах между выступлениями в Лас-Вегасе Адель была занята планированием недели торжеств по случаю дня рождения Анджело, но дала понять, что никаких щедрых подарков не будет. Об этом пишет издание Ok!

Британская певица Адель рассказала, что не будет тратиться на дорогие подарки на 11-летие своего сына Анджело от бывшего мужа Саймона Конеки, несмотря на ее колоссальное состояние в 150 миллионов фунтов стерлингов. Вместо этого певица планирует праздновать день рождения сына целую неделю.

"На этой неделе моему сыну исполняется 11 лет. Вы можете в это поверить? Нам предстоит напряженная неделя, чтобы праздновать его", – поделилась она со своими поклонниками во время одного из своих выступлений в Лас-Вегасе.

Как и его мама, Анджело очень серьезно относится к своему дню рождения. Адель добавила, что они с сыном очень похожи в этом вопросе и будут праздновать "целую неделю или месяц". Певица считает день рождения очень важным событием и думает, что каждый должен относиться к своему дню рождения так же.

Адель рассказала, что обожает своего сына и считает сообразительным не по годам.

"Он мой сын, и, очевидно, я его обожаю. Во всех отношениях он более сообразительный, чем я сейчас, когда-либо была или когда-либо буду", – призналась Адель.

Напомним, Адель призналась, что имеет проблемы с алкоголем. Хотя певица отказалась от спиртного несколько месяцев назад, она призналась, что это ее не радует.

Ранее Фокус писал, что Адель полностью снесла дом, который купила у Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов. Нетронутым остался только бассейн и статуя Рокки.