Дарья Петрожицкая показала фото с женихом: что о нем известно

Звезда украинских сериалов рассказала о предложении возлюбленного в Венеции.

32-летняя украинская актриса Дарья Петрожицкая показала фото с женихом Алексеем. Снимок звезда сериала "Папик" опубликовала в Instagram.

А накануне в YouTube-проекте Алины Шаманской "Розлючена" актриса рассказала о том, что выходит замуж за своего возлюбленного. Алексей, который последние годы живет и работает в Германии, сделал Дарье предложение в Венеции.

"Это произошло в Италии, я давно ждала на самом деле. Мне кажется, я его замучила. Я ему сразу объяснила, что для меня не это важно, что я хочу ходить с обручальным кольцом... Я помню этот момент, мы едем на гондоле, у меня грязная голова и панамка. И тут мы плывем и заплываем в какую-то такую улочку, где вообще никого нет. И этот гондольер начинает петь", — рассказала уроженка Чернигова.

По словам Дарьи, сейчас они живут на две страны, ведь жених актрисы работает аналитиком в Германии, а она планирует сниматься в украинском кино. Впрочем, Алексей не хочет получать немецкое гражданство. Лицо возлюбленного звезда экрана скрывает, хотя время от времени делится совместными кадрами.

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Дарья Петрожицкая с женихом

"Дашуль, да покажи уже его нам", "Лучшие ❤️🙌 поздравляю с помолвкой", "Посмотрела интервью) Обожаю тебя. Такая искренняя и позитивная, такие люди на вес золота, и очень уж ждем тебя в Гамбурге", — поздравляют Дарью с помолвкой ее фолловеры.

Как известно, предложение было еще летом 2023, однако пара решила, что рассказывать такие новости было "не время".

Дарья Петрожицкая

Напомним, Евгений Клопотенко заинтриговал слухами о свадьбе с известной певицей.

Также Фокус писал о свадьбе самой титулованной аристократки в мире.