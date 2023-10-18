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Стиль жизни

Евгений Клопотенко показал свое "утро после свадьбы" (фото)

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Фото: klopotenko\Instagram | Евгений Клопотенко

Накануне ресторатор намекнул на женитьбу на известной певице.

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36-летний украинский повар и блогер Евгений Клопотенко показал свое "утро после свадьбы". Снимком вероятный жених поделился в Instagram.

Победитель шоу "МастерШеф" опубликовал кадр, на котором предстал закутанным в одеяло и с чашкой кофе в руках. К образу он добавил черные солнцезащитные очки и отметил локацией Андреевский спуск в столице Украины.

"После свадьбы нужно хорошо позавтракать", — считает украинский ресторатор.

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Евгений Клопотенко

"Человек, который мог себе пожелать свадьбу на полстраны... Скромно, в кроксах, "подробности позже"... Тем временем другая свадьба во Львове — бал сатаны... Одна страна", "После какой свадьбы? Надеюсь господин Евгений вы не были на свадьбе прокурора?" — комментируют публикацию фолловеры популяризатора украинской кухни, имея в виду свадьбу экс-прокурора Ильницкого.

Вероятной избранницей Евгения Клопотенко стала певица Виктория Родко — солистка группы "OY Sound System", которая участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2023". Впрочем, ряд фанатов блогера уверены, что вся история со свадьбой — просто съемки очередного шоу.

Евгений Клопотенко и Виктория Родко

Напомним, принцесса Евгения показала видео со своей свадьбы, которая была 12 октября 2018 года.

Также Фокус писал о скандальной свадьбе экс-прокурора под Львовом.