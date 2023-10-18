Євген Клопотенко показав свій "ранок після весілля" (фото)

Напередодні ресторатор натякнув на одруження з відомою співачкою.

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36-річний український кухар та блогер Євген Клопотенко показав свій "ранок після весілля". Знімком ймовірний наречений поділився в Instagram.

Переможець шоу "МастерШеф" опублікував кадр, на якому постав закутаним в ковдру та з чашкою кави в руках. До образу він додав чорні сонцезахисні окуляри та позначив локацією Андріївський узвіз у столиці України.

"Після весілля потрібно добре поснідати", — зазначив український ресторатор.

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Євген Клопотенко

"Людина, яка могла собі забажати весілля на пів країни… Скромно, в кроксах, "подробиці згодом"… Тим часом інше весілля у Львові — бал сатани… Одна країна", "Після якого весілля? Надіюся пане Евгене ви не були на весіллі прокурора?" — коментують публікацію фоловери популяризатора української кухні, маючи на увазі весілля експрокурора Ільницького.

Ймовірною обраницею Євгена Клопотенка стала співачка Вікторія Родко — солістка гурту "OY Sound System", який брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023". Втім, низка фанатів блогера впевнені, що вся історія з весіллям — просто зйомки чергового шоу.

Євген Клопотенко та Вікторія Родко

Нагадаємо, принцеса Євгенія показала відео зі свого весілля, яке було 12 жовтня 2018 року.

Також Фокус писав про скандальне весілля експрокурора під Львовом.