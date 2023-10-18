Євген Клопотенко показав свій "ранок після весілля" (фото)
Напередодні ресторатор натякнув на одруження з відомою співачкою.
36-річний український кухар та блогер Євген Клопотенко показав свій "ранок після весілля". Знімком ймовірний наречений поділився в Instagram.
Переможець шоу "МастерШеф" опублікував кадр, на якому постав закутаним в ковдру та з чашкою кави в руках. До образу він додав чорні сонцезахисні окуляри та позначив локацією Андріївський узвіз у столиці України.
"Після весілля потрібно добре поснідати", — зазначив український ресторатор.
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"Людина, яка могла собі забажати весілля на пів країни… Скромно, в кроксах, "подробиці згодом"… Тим часом інше весілля у Львові — бал сатани… Одна країна", "Після якого весілля? Надіюся пане Евгене ви не були на весіллі прокурора?" — коментують публікацію фоловери популяризатора української кухні, маючи на увазі весілля експрокурора Ільницького.
Ймовірною обраницею Євгена Клопотенка стала співачка Вікторія Родко — солістка гурту "OY Sound System", який брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2023". Втім, низка фанатів блогера впевнені, що вся історія з весіллям — просто зйомки чергового шоу.
Нагадаємо, принцеса Євгенія показала відео зі свого весілля, яке було 12 жовтня 2018 року.
Також Фокус писав про скандальне весілля експрокурора під Львовом.