23 октября 2023 года: апостола Иакова - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя держать зла на других, лучше покаяться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память апостола Иакова. Он был сыном святого Иосифа, мужа Девы Марии. Входил в список семидесяти младших апостолов и его часто называли "братом Господним". Издавна святого Иакова считали покровителем тех мужчин, которые выполняют тяжелый физический труд.
Что нельзя делать 23 октября:
- держать зла на других, лучше покаяться;
- выяснять отношения или ссориться.
Народные поверья и приметы:
- град – через две недели будет настоящая зима;
- выпал снег — зима будет теплой;
- дождь – следующий год будет урожайным.
День ангела празднуют:
Иаков, Святослав, Игорь.
Родились в этот день:
1940 год — Пеле (наст. имя Эдсон Арантис ду Насименту; ум. 2022), бразильский футболист, трехкратный чемпион мира, "король футбола";
1976 год — Райан Рейнольдс, канадский актер кино и телевидения, кинопродюсер;
1989 год — Андрей Ярмоленко, украинский футболист.
А также в этот день:
1917 год — Павел Скоропадский становится гетманом украинского казачества;
2001 год – Компания Apple показывает первый iPod.