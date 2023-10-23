Черно-белая классика: Анджелину Джоли с дочерью заметили в аэропорту (фото)

Родная дочь Анджелины Джоли уже вовсю помогает матери с ее творческими проектами.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли и ее 15-летняя дочь Вивьен были замечены в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Это произошло через несколько дней после того, как знаменитость видели на съемках сцен биографического фильма "Мария" в Катаколо, Греция.

Для перелета Энджи выбрала белое платье-макси, дополнив его шикарным черным жакетом до икр и телесными туфлями на каблуке. В одной руке она держала большую сумку, а образ завершали солнцезащитные очки.

Ее дочь-подросток выглядела куда проще. Девушка надела белую футболку, коричневые джоггеры и темные конверсы. За спиной у Вивьен был черный рюкзак с вещами.

Сейчас Джоли задействована сразу в нескольких проектах. Она играет оперную диву Марию Каллас в одноименном биографическом фильме, а также занимается постановкой бродвейского мюзикла "Аутсайдеры", в чем ей помогает Вивьен, которую Джоли взяла своим ассистентом.

"Вив напоминает мне мою мать тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, оказывая поддержку другим. Она очень вдумчива и серьезно относится к театру и усердно работает, чтобы лучше понять, как внести свой вклад", – говорила о дочери Джоли.

Постановка "Аутсайдеры" основана на мюзикле S.E. Хинтона, а также фильме Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В нем снимались Том Круз, Дайан Лэйн, Роб Лоу, Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Эмилио Эстевес, Си Томас Хауэлл и Ральф Маччио.

Мировая премьера "Аутсайдеров" состоялась в La Jolla Playhouse в начале этого года.

Бродвейский актерский состав и даты пока не разглашаются.

"Я надеюсь, что смогу внести свой вклад, продолжая учиться у этой замечательной команды, с которой я работаю с тех пор, как моя дочь привела меня на спектакль в La Jolla Playhouse. Я не могу выразить, насколько я рада дебюту этого мюзикла на Бродвее, и с нетерпением жду возможности поделиться с миром этой новой адаптацией "Аутсайдеров"", – заявила Анджелина.

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