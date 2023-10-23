McDonald's создал колобарацию с японским брендом graniph

McDonald's продолжает поражать своих поклонников новаторскими сотрудничествами с брендами.

На этот раз известный глобальный бренд быстрого питания объединился с популярной японской торговой маркой graniph, чтобы представить эксклюзивную коллекцию стильных сувениров. Об этом сообщает издание HYPEBEAST. Это совместное предприятие, которое включает в себя широкий спектр одежды и аксессуаров, создало волну ожидания среди поклонников обоих брендов.

Новая коллекция поражает своей креативностью и вдохновением от иконических элементов McDonald's. Популярные блюда и персонажи, с которыми поколения уже знакомы, изображены на свитерах, сумках и других предметах одежды. Яркие цвета и изящные детали придают коллекции неповторимый характер и ностальгический шарм.

Особое внимание было уделено деталям, которые отражают характеристику McDonald's, включая известные Золотые арки и классические цвета бренда. От брюк и свитеров до сумок и аксессуаров, каждый предмет коллекции graniph x McDonald's создан с целью очаровать поклонников обоих брендов.

Заинтересованных можно найти коллекцию на официальном веб-сайте McDonald's и graniph, а также в соответствующих розничных магазинах по всему миру. Эта коллаборация обещает стать не только захватывающим опытом для поклонников моды, но и отличным способом для чествования культового бренда быстрого питания.

Напомним, что в Канаде невеста удивила гостей фасфудом из McDonald's.