Брэдли Купера заметили на прогулке с дочкой от Ирины Шейк (фото)

Отец одного ребенка отправился на осеннюю прогулку в розовой футболке.

48-летнего американского актера Брэдли Купера заметили на прогулке с дочерью Леей. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда голливудских фильмов держался за руки со своей шестилетней наследницей Леей де Сейн Купер во время осенней прогулки на Манхэттене в четверг, 26 октября 2023 года, неподалеку от своего таунхауса в Вест-Виллидже стоимостью 13 миллионов долларов.

Купер воспитывает дочь со своей бывшей возлюбленной, российской моделью Ириной Шейк, с которой он расстался в 2019 году после четырех лет отношений.

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Брэдли Купер с дочерью

Голливудский актер был во время прогулки в розовой футболке, темно-синих штанах и горчично-желтых кроссовках Adidas с синими полосками. Тем временем шестилетняя Лея была в юбке и яркой кофточке.

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Сейчас Куперу приписывают роман с моделью Джиджи Хадид, 28. Пара официально не комментирует домыслы в сети, однако время от времени выходит на свидания. А инсайдеры рассказывают, что они друг другу очень нравятся.

Напомним, как Ирина Шейк относится к новому роману бывшего возлюбленного.

Также Фокус писал о развитии отношений Брэдли Купера и Джиджи Хадид.