Брэд Питт обнародовал письмо российского миллиардера-винопроизводителя к Анджелине Джоли

56-летний российский миллиардер приглашал Анджелину Джоли провести время с ним в его шотландском замке.

Питт обвинил российского миллиардера в сговоре со своей бывшей женой во время острой борьбы за винодельню Chateau Miraval. Об этом рассказывает издание Daily Mail.

Брэд Питт предоставил в суде электронное письмо от миллиардера, который приглашал Джоли посетить его шотландский замок. Джоли продала свою долю винодельни Шефлеру в 2021 году без согласия своего бывшего мужа. Это событие спровоцировало конфликт с Питтом, который обвинил компанию Шефлера. Судебные документы показали, что связь между Джоли и Шефлером остается крепкой, несмотря на конфликт с Питтом.

Chateau Miraval Фото: Getty Images

Летом этого года компания актрисы Анджелины Джоли обвинила бывшего мужа Брэда Питта в "захвате и разграблении" их виноградника Chateau Miraval во Франции. Из-за этого известия в компании Nouvel, которую она продала российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, Питт контролировал бизнес и предотвратил продажу акций.

Компания Бреда Питта подала иск в суд Калифорнии, требуя более $350 млн возмещения.

Отметим, что Джоли и Питт купили Chateau Miraval в 2008 году, но после их развода в 2016 году договорились не продавать свои доли без согласия друг друга.

Продажа доли компании Nouvel группе Stoli, принадлежащей Шефлеру, углубила конфликт между бывшими супругами, став причиной еще одной судебной битвы.

Напомним, что Брэд Питт отреагировал на новую работу его 15-летней дочери.