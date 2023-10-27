Ким Кардашьян представила инновационную коллекцию SKIMS со встроенным соском

Компания анонсировала выпуск новой линейки бюстгальтеров на 31 октября.

С начала 2023 года, Ким Кардашьян и ее компания SKIMS активно внедряют новые инновационные решения в своей продукции белья. В последнее время компания анонсировала выпуск новой линейки бюстгальтеров, которые специально разработаны для поддержания женской комфортности и стиля. Проверка товара состоялась под строгим наблюдением дизайнерского отдела, с учетом пожеланий клиентов относительно удобства и качества. Об этом сообщает издание TMZ.

Эксперты компании SKIMS подчеркивают, что новые бюстгальтеры не содержат никаких необычных или нестандартных деталей и их главная цель — обеспечить непревзойденный комфорт в бытовом использовании.

Компания также активно поддерживает ряд благотворительных инициатив, направленных на помощь среде и людям, в частности, через пожертвование доли от продаж в поддержку организаций, занимающихся экологическими проблемами и социальными инициативами.

SKIMS продолжает свою миссию создания качественного и стильного белья, чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно и комфортно в любое время дня.

"Идеальная полнота со встроенным искусственным соском для шокового эффекта — встречайте последнюю новинку нашей коллекции Ultimate Bra во вторник, 31 октября, в 9 утра по тихоокеанскому времени, 12 вечера по восточному времени. Присоединяйтесь к списку ожидания для раннего доступа к магазину," — написала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян X

"В дополнение к нашим инвестициям в продвижение процесса удаления углерода, SKIMS с гордостью перечисляет 10% от продаж нашего бюстгальтера SKIMS Ultimate Nipple Bra, как одноразовое пожертвование, на счет — глобальной сети, объединяющей тысячи компаний и экологических организаций, которые работают вместе, чтобы поддержать людей и планету," — добавила она, подчеркивая важность экологического сознания в современном мире.

Напомним, что Ким Кардашьян создала первую коллекцию нижнего белья для мужчин