Лунное затмение 28 октября 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать
Лунное затмение 28 октября произойдет в знаке Тельца. В этот период не стоит начинать новые дела и отправляться в дальние путешествия.
Астролог Марина Скади рассказала, как лунное затмение может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.
Когда произойдет затмение?
Лунное затмение стоит ожидать сегодня, 28 октября, в 23:14 по киевскому времени. Наблюдать это явление можно будет во многих странах и регионах: в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, частично — в Южной Америке.
Влияние лунного затмения в октябре: чего ожидать
Астролог Марина Скади говорит, что в этот период обозначатся задачи на ближайшие 6 месяцев, а также наша интуиция будет практически на нуле, стоит применять логику. Телец — практичный и материальный знак. Затмение может вносить суету, отвлекать и рассеивать, у нас может появиться импульсивное желание купить что-то, что на самом деле нам не нужно. Старайтесь быть экономнее.
В это время затмения могут происходить важные откровения. Также могут происходить неизбежные процессы, поэтому не стоит сопротивляться переменам и новым этапам в жизни.
Лунное затмение: что нельзя делать
- начинать новые дела;
- отправляться в дальние путешествия;
- стричь и красить волосы;
- делать хирургические операции;
- начинать лечение;
- делать инъекции красоты.
Лунное затмение: что нужно делать
- заняться своим здоровьем, физической формой, сходить к врачу;
- принимать ванны с солью или травами;
- заняться уборкой дома;
- избавиться от старых и ненужных вещей;
- медитировать.
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