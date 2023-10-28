Лунное затмение 28 октября 2023 года: чего ожидать и что нельзя делать

Лунное затмение 28 октября произойдет в знаке Тельца. В этот период не стоит начинать новые дела и отправляться в дальние путешествия.

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Астролог Марина Скади рассказала, как лунное затмение может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.

Когда произойдет затмение?

Лунное затмение стоит ожидать сегодня, 28 октября, в 23:14 по киевскому времени. Наблюдать это явление можно будет во многих странах и регионах: в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, частично — в Южной Америке.

Влияние лунного затмения в октябре: чего ожидать

Астролог Марина Скади говорит, что в этот период обозначатся задачи на ближайшие 6 месяцев, а также наша интуиция будет практически на нуле, стоит применять логику. Телец — практичный и материальный знак. Затмение может вносить суету, отвлекать и рассеивать, у нас может появиться импульсивное желание купить что-то, что на самом деле нам не нужно. Старайтесь быть экономнее.

В это время затмения могут происходить важные откровения. Также могут происходить неизбежные процессы, поэтому не стоит сопротивляться переменам и новым этапам в жизни.

Лунное затмение: что нельзя делать

начинать новые дела;

отправляться в дальние путешествия;

стричь и красить волосы;

делать хирургические операции;

начинать лечение;

делать инъекции красоты.

Лунное затмение: что нужно делать

заняться своим здоровьем, физической формой, сходить к врачу;

принимать ванны с солью или травами;

заняться уборкой дома;

избавиться от старых и ненужных вещей;

медитировать.

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