Місячне затемнення 28 жовтня 2023 року: чого очікувати і що не можна робити

Місячне затемнення 28 жовтня відбудеться в знаку Тельця. У цей період не варто починати нові справи та вирушати в далекі подорожі.

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Астрологиня Марина Скаді розповіла, як місячне затемнення може вплинути на нас і чого очікувати в цей період.

Коли відбудеться затемнення?

Місячне затемнення варто очікувати сьогодні, 28 жовтня, о 23:14 за київським часом. Спостерігати це явище можна буде в багатьох країнах і регіонах: у Європі, Азії, Австралії, Африці, Північній Америці, частково — у Південній Америці.

Вплив місячного затемнення в жовтні: чого очікувати

Астрологиня Марина Скаді каже, що в цей період позначаться завдання на найближчі 6 місяців, а також наша інтуїція буде практично на нулі, варто застосовувати логіку. Телець — практичний і матеріальний знак. Затемнення може вносити метушню, відволікати і розсіювати, у нас може з'явитися імпульсивне бажання купити щось, що насправді нам не потрібно. Намагайтеся бути економнішими.

У цей час затемнення можуть відбуватися важливі одкровення. Також можуть відбуватися неминучі процеси, тому не варто чинити опір змінам і новим етапам у житті.

Місячне затемнення: що не можна робити

починати нові справи;

вирушати в далекі подорожі;

стригти і фарбувати волосся;

робити хірургічні операції;

починати лікування;

робити ін'єкції краси.

Місячне затемнення: що потрібно робити

зайнятися своїм здоров'ям, фізичною формою, сходити до лікаря;

приймати ванни з сіллю або травами;

зайнятися прибиранням будинку;

позбутися старих і непотрібних речей;

медитувати.

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