"Привет, я Чендлер. Я шучу, когда мне некомфортно": 10 знаменитых цитат Мэттью Перри

54-летний голливудский актер Мэттью Перри, скончавшийся накануне, был известен по роли Чендлера Бинга из сериала "Друзья". Он полюбился зрителям своими саркастическими высказываниями. Фокус собрал 10 ярких цитат актера.

29 октября стало известно о скоропостижной смерти 54-летнего американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Тело голливудской знаменитости нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Предположительно, он скончался от сердечного приступа.

Фокус вспоминает яркие цитаты его героя из культового ситкома 90-х.

Шучу в некомфортных ситуациях

У всех героев сериала "Друзья" есть знаковые цитаты. Однако никто так не запомнился зрителям своими остроумными замечаниями, как Чендлер Бинг.

"Привет, я Чендлер. Я шучу, когда мне некомфортно" — та самая фраза, характеризующая героя. Этот персонаж действительно шутит в любых неудобных ситуациях.

Особенно когда речь заходит о свидании, на которое неожиданно приходит бывший бойфренд Моники.

Я не очень хороший советчик

"Я не очень хороший советчик. Может, тебя устроит саркастичный комментарий? — еще одна фраза, характеризующая персонажа Мэттью Перри. Друзья часто обращаются к нему за поддержкой, но порой Чендлеру легче отшутится, чем найти правильные слова.

Чужие секреты

В одном из эпизодов Чендлеру приходится объяснить, почему все, что Рос рассказывает ему по секрету о своей личной жизни — знают остальные. В ответ на удивление друга он саркастически замечает:

"Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят!"

А кем был Росс

Чендлер готов помочь друзьям. Но даже в таких случаях им не избежать подколов. Так в одном из эпизодов Чендлер предлагает познакомить Рейчел с кем-нибудь с его работы. В ответ она просит подыскать кого-нибудь не слишком скучного.

Чендлер не может сдержаться, чтобы не пошутить:

"А кем был Росс? Дрессировщиком львов?" — замечает он.

До сих пор не столкнулся с Бейонсе

Чендлер не упускает возможности подколоть окружающих. В ответ на замечание бывшей подружки, что "мир тесен", он остроумно замечает, что до сих пор не столкнулся с певицей Бейонсе.

Убийца хлопьев

Хотя Чендлера называют королем сарказма, порой и у него случаются провалы. Но даже в таких ситуациях он находит способ оправдать свои усилия. Так в эпизоде, где беременная Фиби, будучи вегетарианкой, сражается с желанием съесть что-нибудь мясное и от злости опрокидывает коробку с хлопьями, Чендлер называет ее "убийцей хлопьев". В ответ на замечание Моники, что его шутка плоская, отмахивается: "До 9 утра я говорю больше глупостей, чем большинство людей говорит за весь день".

Ребенка утки и курицы звали бы "Дик"

Не все шутки из англоязычного сериала удается перевести так, чтобы они были понятны зрителям, говорящим на других языках. Так, например, произошло с эпизодом, где Джо и Чендлер обсуждают гипотетического ребенка курицы и утки.

На замечание Джо о том что у утки и курицы мог бы появится ребенок, которого они бы назвали Chuck — соединение "chicken" (курица) и "duck" (утка), Чендлер отвечает:

"или Dick" — соединение слов "duck" (утка) и "chicken" (курица). Слово "Dick" в английском также переводится как мужской половой орган. После этой шутки Чендлер многозначительно смотрит на Джо.

Чендлер и Джо обсуждают "ребенка" курицы и утки Фото: Скриншот

Пропустил последние двести раз

Нет ничего лучше, чем шутить над самим собой. Этого Чендлеру не занимать.

"Я посещаю спортзал. Я стараюсь ходить четыре раза в неделю, но последние двести раз пропустил" — говорит он, и каждый зритель наверняка узнает себя в этой фразе.

В ответ на "я люблю тебя"

Невозможно пройти мимо саркастических замечаний Чендлера, которые касаются амурных дел.

"До 25 лет я думал, что единственным ответом на "Я люблю тебя" было "Ох, дерьмо!" и "Когда я впервые встречаю кого-то, это обычно паника, беспокойство и сильное потоотделение" — пожалуй, эти две фразы наиболее ярко характеризуют этого персонажа, когда дело доходит до любовных вопросов.

Напомним,18 октября, 54-летний Мэттью Перри показал редкое фото со своим отцом. На снимке голливудский актер стоит с Джоном Беннетом Перри, который также снимался в некоторых известных картинах — "День независимости" и "Джордж из джунглей".

Также Фокус писал о причинах расставания Мэттью Перри и Джулии Робертс в 90-х.