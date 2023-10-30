"Победили Вооруженные Силы Украины": назван победитель "Голосу країни-13" (видео)

За победу в суперфинале соревновались двое украинских военных.

Стало известно, кто победил в 13-м сезоне вокального конкурса "Голос страны". Им стал украинский защитник Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

25-летний победитель с позывным Ptashkin добровольцем пошел защищать Украину с началом полномасштабного российского вторжения, однако был комиссован по состоянию здоровья. Победитель "Голоса страны", как известно, был в Киевской области и на Бахмутском направлении.

В суперфинале 29 октября 2023, за победу в котором соревновались 8 вокалистов, Ptashkin исполнил свою авторскую песню "Неизвестный герой", на которую во время выбора вслепую обернулись все тренеры — солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева и продюсер Иван Клименко (Килиммен).

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Михаил Панчишин

"Сегодня на сцене "Голосу країни" победили Вооруженные Силы Украины", — сказал ведущий шоу Юрий Горбунов, добавив, что завтра они победят и на поле боя.

Отметим, что второе место занял также украинский военный — Юрий Городецкий.

Юрий Городецкий

В 2023 шоу снимали в Польше из-за продолжения полномасштабной войны в Украине. А ведущими традиционно были Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Напомним, выступление украинского защитника довело Надю Дорофееву до слез.

Также Фокус писал о том, что Макс Барских присоединился к жюри "Голосу країни".