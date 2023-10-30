Меган Фокс с женихом вдохновились аниме во время хэллоуинской вечеринки (фото)

Звездная пара впервые за долгое время вместе появилась на публике.

37-летняя американская актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly, 33, посетили хэллоуинскую вечеринку Кендалл Дженнер в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара черпала вдохновение в аниме-сериале "Тетрадь смерти".

Фокс и Колсон Бейкер (настоящее имя и фамилия жениха актрисы) продемонстрировали яркие образы, прибыв на мероприятие вдвоем.

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Возлюбленный Меган Фокс выбрал для "жуткой" вечеринки полностью черный наряд, который состоял из приталенной рубашки с длинными рукавами, ботинок, коричневого кожаного пояса и изысканного зеленого и черного перьев на плечах.

Его обычно светлые светлые волосы были заменены острым париком ворона, а лицо Колсона Бейкера было раскрашено белым с желтыми и черными деталями на глазах, щеках и рту.

Музыкант также носил перчатки и кожаные кусочки с длинными ногтями на кончиках пальцев.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Тем временем Меган Фокс собрала яркие волосы в два пучка.

Звезда фильма "Тело Дженнифер" по-своему подумала о праздничном аутфите, надев мини-юбку, белую рубашку на пуговицах с красным галстуком и бежевый пиджак. На ногах многодетной матери были яркие туфли с полупрозрачными гетрами. Она также добавила красную сумочку.

Персонаж Machine Gun Kelly

Напомним, Меган Фокс поддержала Колсона Бейкера на концерте в Германии.

Также Фокус писал о свидании звездной пары в начале сентября 2023 года.