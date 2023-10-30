Сын Шварценеггера появился c девушкой на вечеринке в образе культового певца (фото)

Патрик примерил знаменитый белый комбинезон, который так любил король рок-н-ролла.

30-летний сын актера и бывшего политика Арнольда Шварценеггера, Патрик, появился в образе Элвиса Пресли, а его девушка, модель Эбби Чемпион примерила ансамбль принцессы 90-х. Пара вместе пришла на вечеринку в честь Хэллоуина, устроенную Кендалл Дженнер в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Снимками и Патрик, и Эбби поделились в сторис Instagram.

На Патрике был знаменитый белый комбинезон с вышивкой на груди и солнцезащитные очки. Эбби же выглядела оригинально в сверкающем серебряном мини-платье без бретелек, прозрачных белых гольфах выше колена, серебряных оперных перчатках и тиаре.

Среди других знаменитостей на вечеринке присутствовали Ченнинг Татум и Зои Кравиц, Лори Харви, Чарли Д'Амелио и Лэндон Баркер, а также Леонардо Ди Каприо и его нынешняя подруга Виттория Черетти.

Патрик и Эбби познакомились друг с другом в сентябре 2015 года, когда они вместе отдыхали в ночном клубе Nice Guy в Западном Голливуде. В феврале 2016 года фото Шварценеггера появилось в соцсети Чемпион, что стало, фактически, объявлением о романе. С тех пор они неразлучны.

Чемпион выросла в Бирмингеме, штат Алабама, и назвала свое детство идиллическим.

"Оно учит иметь хорошие манеры, наслаждаться хорошей едой и напоминает мне о важности веры и семьи", – говорила девушка в одном из интервью.

Ее старшая сестра Баскин Чемпион выиграла конкурс "Мисс Подросток Алабама 2014", и именно на этом мероприятии модельный скаут подошел к тогдашней 17-летней Эбби. Почти 10 лет спустя она участвовала в показах Prada, Ralph Lauren, Chanel и многих других брендов и домов моды.

Эбби активно поддерживает Патрика, который пробует себя в кино и моделинге.

"Я думаю, самое лучшее в том, что она рядом со мной, это то, что она всегда болеет за меня, желает мне лучшего и раскрывает во мне лучшее. Я всегда говорю, что в отношениях вы должны быть самым большим болельщиком друг друга. Укрепляйте друг друга. И она делает это для меня", — сказал Шварценеггер журналистам.

Ранее Фокус писал, что Патрик Шварценеггер и его девушка вместе снялись для Vogue.