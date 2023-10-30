Ким Кардашьян оригинально украсила свой дом на Хэллоуин.

Ким Кардашян поразила своих поклонников, превратив свой частный особняк в Лос-Анджелесе в фантастическое место с привидениями, которое идеально подходит для празднования Хэллоуина. Она сумела создать сочетание изысканности и ужаса, что сделало этот особняк незабываемым. Об этом сообщает издание Hello!.

Ким Кардашьян превратила свой особняк в "самый эпический дом с привидениями"

Эту невероятную трансформацию звезда продемонстрировала в снимках, которые появились в Instagram Stories ее подруги, Сары Говард. Благодаря ее описаниям стало известно о жутких деталях декора, которые создавали атмосферу ужаса. От ужасных масок до зловещей атмосферы, ведь каждый элемент добавляет к общему впечатлению.

Одним из самых интересных элементов был страшный стол, украшенный флаконами с фальшивой кровью и отрубленными руками. Сара Говард не смогла сдержать свой восторг, отметив внутренний и внешний декор многими похвальными словами. Ким Кардашьян удачно смешала элегантность и некую жутковатость, создавая невероятный праздник для себя и своих четверых детей.

Даже при дневном свете, особняк актрисы продолжал наводить страх на гостей. Величественные двери, увенчанные головами черепов, и море свечей, окруженное статуями в белых плащах, создавали атмосферу тайны и чуда. Каждый уголок дома, от внешнего вида до мельчайших деталей в дизайне, вызывал восхищение и чувство страха у всех гостей.

Напомним, что Ким Кардашьян представила инновационную коллекцию SKIMS со встроенным соском.