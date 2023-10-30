Анджелина Джоли прокомментировала конфликт между Израилем и Палестиной

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ряд знаменитостей стал на защиту последнего, однако в своих заявлениях звезды не забывают и о мирном населении Сектора Газа.

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли прокомментировала войну между Израилем и ХАМАС. Своими мыслями и позицией голливудская звезда поделилась в Instagram с более 14 млн подписчиков.

"Как и миллионы людей во всем мире, я провела последние недели больная и разгневанная из-за террористической атаки в Израиле, гибели такого количества невинных мирных жителей и размышляя, как лучше помочь", — начала Джоли.

"Я также молюсь за немедленное безопасное возвращение каждого заложника и за семьи, которые несут невероятную боль убийства близкого человека", — добавила актриса.

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Анджелина Джоли отреагировала на войну между Израилем и ХАМАС

Впрочем, знаменитость стала и на защиту гражданских в Секторе Газа. Она подчеркнула, что и жизнь израильтян, и жизнь палестинцев имеют одинаковую ценность.

"То, что произошло в Израиле, является террористическим актом, но это не может оправдать невинных жизней, погибших во время бомбардировки гражданского населения в Газе, которому некуда идти, которое не имеет доступа к еде или воде, не имеет возможности эвакуации, и даже не имеет элементарных человеческих прав пересекать границу, чтобы искать убежища", — отметила Анджелина Джоли и добавила ссылку на помощь пострадавшим.

Напомним, в правительстве Израиля отреагировали на поддержку Палестины супермоделью Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о реакции Натали Портман и Галь Гадот на обострение израильско-палестинского конфликта 7 октября 2023 года.