Княгиня Монако проявила неподдельные эмоции на публике (фото)

Жена князя Монако на публике чаще всего выглядит грустной и отстраненной, поэтому увидеть ее настолько искренней и эмоциональной было для многих настоящей неожиданностью.

45-летняя княгиня Монако Шарлен вместе с мужем посетили финал чемпионата мира по регби на стадионе "Стад де Франс" в Париже, и там жена князя впервые за долгое время продемонстрировала неподдельные и искренние позитивные эмоции, сообщает People.

Шарлен очень внимательно наблюдала за игрой команд Новой Зеландии и ЮАР, болея за последнюю.

Фотографы, дежурившие на стадионе, не сводили глаз с княгини, которая ни на минуту не отрывалась от игры и в самые напряженные моменты по-настоящему переживала. Когда же ЮАР выиграли со счетом 12-11, она бросилась обниматься со своим супругом и буквально светилась от счастья.

Шарлен радуется победе сборной ЮАР по регби Фото: Getty Фото: Getty

На матче княгиня была в большом сером пальто, которое она надела поверх черного свитера с высоким воротником.

65-летний Альберт выглядел стильно в белой рубашке и красном галстуке, которые он сочетал с темно-синим пиджаком.

На прошлой неделе пара присутствовала на полуфинальной игре с участием сборной ЮАР по регби, а 10 сентября они посетили матч ЮАР против Шотландии в Марселе.

В свое время тогда еще Шарлен Уиттсток выступала на спортивных соревнованиях за ЮАР. В 1996 году она стала чемпионкой ЮАР по плаванию, а 2000 году как профессиональная пловчиха представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, где заняла пятое место в эстафете 4×100 метров.

В 2002 году она выиграла три золотые медали на кубке мира по плаванию (50 м и 100 м, 4×100 м) и серебряную медаль в Манчестере на Играх Содружества (4×100 м). Шарлен планировала выступать на Олимпиаде в Китае в 2008 году, однако травма плеча заставила ее оставить спортивную карьеру.

В июле 2011 года она стала женой князя Монако.

Ранее Фокус писал, что княгиня Шарлен впервые прокомментировала слухи о разводе и пояснила, почему удалила аккаунт в Instagram.