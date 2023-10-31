31 октября 2023 года: преподобных Спиридона и Никодима - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя носить новые вещи и гулять в лесу наедине.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобных Спиридона и Никодима. Они жили в Киево-Печерской лавре, где в подземных пещерах занимались выпеканием богослужебного хлеба для литургий — просфор. Они занимались этим усердно на протяжении 30 лет, не забывая постоянно молиться. Однажды загорелась печь для выпекания, а Спиридону и Никодиму удалось потушить пламя, при этом сами они ничуть не пострадали. После смерти они остались похоронены там же на территории лавры, а почитать их стали, как защитников от пожаров.

Также 31 октября в Украине и мире празднуют Хеллоуин.

Что нельзя делать 31 октября:

носить новые вещи;

гулять в лесу наедине;

ругаться.

Народные поверья и приметы:

воробьи громко чирикают — к потеплению;

ясно и солнечно — скоро будет сильный ветер;

снегуры уже начали петь — ждите настоящей зимы;

какая сегодня погода, такой она будет в апреле.

День ангела празднуют:

Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Родились в этот день:

1﻿981 год — Дмитрий Шуров, украинский музыкант, пианист, композитор, лидер группы "Pianoбой", бывший участник групп Esthetic Education и "Океан Ельзи".

А также в этот день:

1815 год — британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;

1902 год — прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию;

1941 год — на горе Рашмор (США) завершается сооружение крупнейшего памятника мира – 18-метровых голов четырех президентов;

1952 год — в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;

1956 год — американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе.