"Икона": Виктория Бекхэм стала героиней французского Vogue (фото)

Бывшая участница "Spice Girls" позировала в ретро-авто, на нем и возле.

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм украсила обложку свежего выпуска французского Vogue. Об этом жена Дэвида Бекхэма, 48, и популярный глянец сообщили в своих соцсетях.

"Икона, которая процветает под прожекторами славы, ее история о выдающихся метаморфозах", — комментируют персону Виктории французские журналисты.

"От эпохи певицы, где она электризовала толпу, до ее ультрашикарного перехода на требовательную арену моды, она сформировала собственную легенду, независимо от лишнего", — добавляют они.

Виктория Бекхэм

Британская знаменитость появилась на обложке французского глянца в драгоценностях Prada и Tiffany & Co. На жене Дэвида Бекхэма был бежевый свитер и коричневый блейзер. Волосы мамы четверых детей были распущены, когда она позировала в автомобиле.

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Виктория Бекхэм

Впрочем, некоторым фолловерам знаменитости бросилось в глаза, что дизайнер позировала для глянца не в вещах своего бренда.

"Ну, это многое говорит, что она на обложке, но не носит свой бренд", — пишет пользователь сети.

Виктория Бекхэм

Однако было и много положительных комментариев.

"Виктория выглядит абсолютно потрясающе и идеально на обложке!", "Такая впечатляющая и привлекательная женщина", "Ох, ты королева VB", — реагируют фанаты Бекхэм.

Виктория Бекхэм

Напомним, Виктория Бекхэм показала, как проводит время с невесткой Николой Пельтц.

Также Фокус писал об откровениях бывшей любовницы Дэвида Бекхэма относительно его измен в начале 2000-х.