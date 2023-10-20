Виктория Бекхэм провела время с Томом Фордом и Лео Месси (фото)

Звездное трио появилось на футбольном матче в Майами.

Related video

49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм провела время с аргентинским футболистом Лионелем Месси, 36, и дизайнером Томом Фордом, 62. Снимком со спортивной звездой и основателем модного бренда Tom Ford жена Дэвида Бекхэма поделилась в своем Instagram с более 30 млн подписчиков.

Знаменитости посетили матч ФК мужа Виктории "Интер Майами".

"Удивительная ночь в Майами", — подписала фото со звездными друзьями многодетная мама.

Важно

Том Круз до сих пор обижается на Дэвида и Викторию Бекхэм: в чем причина

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На снимке бывшая участница группы "Spice Girls" предстала в черном платье и с лаконичными часами. Между тем Том Форд примерил классический черный костюм с белой рубашкой и очки, а Лео Месси — футболку Givenchy.

Виктория Бекхэм с Лео Месси и Томом Фордом

"Месси так счастлив, что он может встретиться с Posh", "Том Форд... самый сексуальный мужчина на свете!", "Ты выглядишь невероятно красиво, Виктория", — реагируют на фотографию подписчики мамы четверых детей.

Напомним, бывшая любовница Дэвида Бекхэма Ребекка Лус отреагировала на негативную реакцию публики после выхода документального сериала о футболисте.

Также Фокус писал об отношении Дэвида Бекхэма к личной жизни его 12-летней дочери.