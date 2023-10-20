"Будет, как Рапунцель": что Дэвид Бекхэм думает о личной жизни дочери Харпер

Единственной дочери Дэвида и Виктории Бекхэм сейчас 12 лет. Кроме нее, звездные супруги воспитывают трех сыновей.

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В сети вспомнили высказывания британского футболиста Дэвида Бекхэма, 48, о будущей личной жизни его дочери Харпер, которой сейчас 12 лет. Об этом пишет Hello Magazine.

Бекхэм является заботливым папой своей наследницы, которую он воспитывает вместе с женой Викторией Бекхэм. Кроме Харпер, от звездного союза родились трое сыновей — Бруклин, Ромео и Круз.

Фанаты супругов часто видят милые фотографии Дэвида и Харпер на его страницах в социальных сетях, которые показывают тесную связь между отцом и дочерью — дуэт обожает кулинарию, и их часто замечают в семейных объятиях.

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Еще в 2013 году, когда Харпер было меньше 2 лет, Дэвид Бекхэм рассказал, что он будет чрезмерно осторожным, когда его дочь вырастет и начнет интересоваться мальчиками.

Лео Месси и Харпер Бекхэм

"Абсолютно нет", — сказал он тогда The Sun. "Она не выйдет. Она будет, как Рапунцель — в башне".

Многодетный отец добавил: "Я не говорю, что люблю свою дочь больше, но парни независимы".

А в 2011 году, когда родилась Харпер, Дэвид рассказал Access Hollywood о будущей любовной жизни Харпер: "У нее есть три брата, которые возьмут ее, три брата, которые будут есть с ней, и три брата, которые вернут ее домой, и папа, который будет ждать ее. Поэтому будет видно. Это будет интересно".

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер Фото: David Beckham/Instagram

После рождения наследницы Бекхэм также пошутил в интервью The Guardian: "Все, что мне сейчас нужно, — это дробовик".

Напомним, сколько колец подарил Дэвид Бекхэм жене Виктории.

Также Фокус писал о конфликте семьи Бекхэм и Тома Круза.