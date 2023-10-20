"Буде, як Рапунцель": що Девід Бекхем думає про особисте життя доньки Гарпер

Єдиній доньці Девіда та Вікторії Бекхем наразі 12 років. Окрім неї, зіркове подружжя виховує трьох синів.

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У мережі пригадали висловлювання британського футболіста Девіда Бекхема, 48, про майбутнє особисте життя його доньки Гарпер, якій наразі 12 років. Про це пише Hello Magazine.

Бекхем є дбайливим татом своєї спадкоємиці, яку він виховує разом із дружиною Вікторією Бекхем. Окрім Гарпер, від зіркового союзу народилися троє синів — Бруклін, Ромео та Круз.

Фанати подружжя часто бачать милі фотографії Девіда та Гарпер на його сторінках у соціальних мережах, які показують тісний зв’язок між батьком і дочкою – дует обожнює кулінарію, і їх часто помічають у сімейних обіймах.

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Ще у 2013 році, коли Гарпер було менше 2 років, Девід Бекхем розповів, що він буде надмірно обережним, коли його дочка виросте і почне цікавитися хлопчиками.

Лео Мессі та Гарпер Бекхем

"Абсолютно ні", — сказав він тоді The Sun. "Вона не вийде. Вона буде, як Рапунцель — у вежі".

Багатодітний батько додав: "Я не кажу, що люблю свою доньку більше, але хлопці незалежні".

А у 2011 році, коли народилася Гарпер, Девід розповів Access Hollywood про майбутнє любовне життя Гарпер: "У неї є три брати, які візьмуть її, три брати, які будуть їсти з нею, і три брати, які повернуть її додому, і тато, який чекатиме на неї. Тому буде видно. Це буде цікаво".

Девід Бекхем з донькою Гарпер Фото: David Beckham/Instagram

Після народження спадкоємиці Бекхем також пожартував в інтервʼю The Guardian: "Усе, що мені зараз потрібно, — це дробовик".

Нагадаємо, скільки каблучок подарував Девід Бекхем дружині Вікторії.

Також Фокус писав про конфлікт родини Бекхем та Тома Круза.