15 каблучок за 24 роки шлюбу: Вікторія Бекхем та її колекція обручок

49-річна зірка за 24 роки шлюбу накопичила цілу колекцію обручок, подарованих їй чоловіком Девідом.

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Вікторія та Девід Бекхем уже давно є прикладом міцного шлюбу. Вони одружені 24 роки і досі закохані одне в одного. Коли Девід Бекхем освідчувався Вікторії, він, звісно, подарував Spice Girl каблучку, але виявилося, що на цьому він не зупинився. Тож тепер у Вікторії є вибір, а для інших зіркових чоловіків — недосяжний ідеал. Про це пише Elle.

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49-річна колишня Spice Girl регулярно змінює каблучку на тому самому пальці, залежно від вбрання і настрою.

Її першу каблучку для заручин з жовтого золота прикрашав діамант у три карати ограновування "маркіз". Його Девід подарував Вікторії, коли освідчився в 1998 році. Говорили, що в той час футболіст витратив на камінь 85 000 доларів.

Обручки Вікторії Бекхем

Після того, як вони з Девідом пов'язали себе узами шлюбу, Вікторія почала носити просту платинову каблучку, усипану дрібними діамантами. Так звану "каблучку вічності".

2003 року Вікторія продемонструвала ще одну обручку з діамантом смарагдового ограновування і багетами з боків, оправленими в платину.

У 2004 році, щоб відсвяткувати її 30-річчя, Девід подарував Вікторії каблучку з діамантом кольору рожевого шампанського овальної форми. Повідомляється, що на той момент каблучка коштувала 1,1 мільйона доларів.

Вікторія Бекхем і одна з її приголомшливих обручок Фото: Instagram victoriabeckham

Наступного, 2005 року, Девід подарував Вікторії величезний діамант грушоподібного ограновування — можливо, її найбільшу каблучку, вагою в колосальні 17 каратів, — щоб замінити рожевий діамант. Вона закріплена на каблучці з діамантовим паве і є однією з каблучок, які вона досі регулярно носить.

Уже наступного року Вікторія продемонструвала жовтий діамант смарагдового ограновування. Величезний діамант оправлений у жовто-золоте паве, що підкреслює колір. Вона регулярно носила цю каблучку з двома величезними "кільцями вічності" з боків.

Втім, 2007 року Вікторія вже хизувалася з величезним смарагдом ограновування "кушон" у платиновій спіральній оправі.

Вікторія Бекхем і одна з її приголомшливих обручок Фото: Getty Images

Уже наступного року Вікторія отримала в подарунок ще один великий діамант смарагдового ограновування в 15 карат від Chopard, що важить 15 карат.

А потім два роки поспіль Вікторія з'являлася з новими каблучками: спочатку це був величезний рубін, а потім сапфір соковитого синього кольору.

Після був ще один рожевий діамант, а потім круглий діамант, який Вікторія носила, не знімаючи, кілька місяців, але вже давно не одягала.

Вікторія Бекхем і одна з її приголомшливих обручок Фото: Instagram victoriabeckham

У 2015 році Вікторія Бекхем дебютувала з місячним каменем у платиновому обідку, інкрустованому діамантами. А потім продемонструвала діамант квадратного ограновування. Вона дебютувала з ним у Каннах 2016 року.

А 2018 року Вікторія в Нью-Йорку показала новий подарунок від коханого чоловіка: жовтий діамант квадратного огранювання.

У липні Вікторія і Девід відсвяткували 24-ту річницю весілля. В Instagram, щоб відзначити цю подію, пара поділилася безліччю спогадів.

Вона підписала зображення: "Все ще тримаючись за руки і все ще сміючись (не тільки над тобою), я так тебе люблю, @davidbeckham xx".

Тим часом Девід віддав приємну данину поваги "найкращій дружині, мамі і товаришу по чарці", опублікувавши старий знімок. Пара часто постить старі фото одне одного на честь різних свят.