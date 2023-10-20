Вікторія Бекхем провела час з Томом Фордом та Лео Мессі (фото)

Зіркове тріо зʼявилося на футбольному матчі в Маямі.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем провела час з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі, 36, та дизайнером Томом Фордом, 62. Знімком зі спортивною зіркою та засновником модного бренду Tom Ford дружина Девіда Бекхема поділилася у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Знаменитості відвідали матч ФК чоловіка Вікторії "Інтер Маямі".

"Дивовижна ніч у Маямі", — підписала фото із зірковими друзями багатодітна мама.

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На знімку колишня учасниця гурту "Spice Girls" постала в чорній сукні та з лаконічним годинником. Тим часом Том Форд приміряв класичний чорний костюм з білою сорочкою, а Лео Мессі — футболку Givenchy.

Вікторія Бекхем з Лео Мессі та Томом Фордом

"Мессі такий щасливий, що він може зустрітися з Posh", "Том Форд… найсексуальніший чоловік на світі!", "Ти виглядаєш неймовірно гарно, Вікторіє", — реагують на світлину підписники мами чотирьох дітей.

Нагадаємо, колишня коханка Девіда Бекхема Ребекка Лус відреагувала на негативну реакцію публіки після виходу документального серіалу про футболіста.

Також Фокус писав про ставлення Девіда Бекхема до особистого життя його 12-річної доньки.