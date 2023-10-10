Екскоханка Девіда Бекхема відреагувала на коментарі публіки (фото)

Ребекка Лус зізналася, як сприймає негативну реакцію прихильників футболіста після виходу документального серіалу про нього.

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46-річна колишня нідерландська модель Ребекка Лус відреагувала на коментарі публіки після того, як зіткнулася з негативною реакцією після виходу серіалу від "Netflix" про футболіста Девіда Бекхема, 48, коханкою якого вона була у 2004 році.

У документальній картина Девід Бекхем і його дружина Вікторія розмірковували про наслідки та про те, як їм довелося адаптуватися до життя в Мадриді, коли у 2004 році стало відомо про його ймовірний роман з особистою помічницею Ребеккою.

Майже 20 років потому нідерландська модель знову зіткнулася з критикою, і багато хто звернувся до соціальних мереж, щоб поділитися своїми думками та засудженнями жінки. Попри негативну реакцію, дехто став на захист Лус.

Мама двох дітей поділилася фотографією, на якій вона займається йогою, написавши: "Привіт, жовтню. Відпустіть і знайдіть сили в горах життя". Яу відомо, Ребекка наразі веде зовсім інше життя вчителя йоги в Норвегії та виховує двох синів, яких називає вікінгами.

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Ребекка Лус

Один прихильник звернувся до її коментарів в Instagram і сказав: "Сподіваюся, у світлі всього цього з вами все гаразд, кохана, і щиро сподіваюся, що всі добре ставляться до вас у ці дні xxx", на що Ребекка відповіла емодзі з червоним серцем.

Інший написав: "Деякі коментарі тут огидні!!! Будьте сильними. У вас прекрасне життя з вашою чудовою сім’єю, яка, на відміну від інших, не повинна заповнювати прогалини, залучаючи Netflix!!! Xx".

Фото: Скриншот

На що Ребекка відповіла: "Дякую, я сприймаю неприємні коментарі якомога з більшим гумором".

Нагадаємо, Девід Бекхем змусив Вікторію виправдовуватися під час зйомок документального серіалу.

Також Фокус писав про зізнання Девіда Бекхема, як він ледь не втратив родину на початку 2000-х.