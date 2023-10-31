"Потопление": опубликован звонок в 911 касательно смерти Мэттью Перри

Первым бездыханное тело актера в джакузи нашел его помощник. Перри ушел из жизни в возрасте 54 лет в конце октября 2023 года.

В сеть попал вызов 911 относительно смерти актера Мэттью Перри 28 октября 2023 года. Об этом пишет TMZ.

Аудиозапись разговора раскрывает больше подробностей о внезапной смерти звезды культового сериала "Друзья" на 55-м году жизни в его резиденции в Лос-Анджелесе.

На 15-секундном аудио, полученном изданием, можно услышать, как мужчина произносит слово "потопление".

"Агент 23. Спасение 23… В ответ на потопление", — говорится в аудио.

Сообщалось, что первые службы скорой помощи прибыли по адресу после того, как получили звонок с сообщением об остановке сердца. Известно, что помощник Перри, который и первым нашел актера, позвонил в 911.

Сальма Хайек и Мэттью Перри Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Перри был найден мертвым в гидромассажной ванне своего дома в районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе ближе к вечеру 28 октября 2023 года. Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия не было найдено наркотиков и подозреваемых в преступлении нет.

Позже также сообщили, что в доме актера нашли рецептурные лекарства.

Перри десятилетиями открыто боролся с чрезмерным употреблением алкоголя и таблеток, откровенно рассказывая о зависимости в своих мемуарах 2022 года "Друзья, любовники и большая ужасная вещь".

Напомним, Сальма Хайек вспомнила совместную работу с Мэттью Перри в 1997 году.

Также Фокус писал о реакции актеров "Друзей" на внезапную смерть их коллеги.