На коне и в платье: Зендая снялась для кампейна Lancôme (фото, видео)

Ролик выпустили еще три месяца назад, однако сейчас в сеть попали несколько кадров с бэкстейджа съемок.

27-летняя американская актриса Зендая снялась в новом кампейне французского бренда Lancôme. Кадры с бэкстейджа съемок распространяются в сети.

Звезда "Эйфории" в очередной раз стала лицом бренда Lancôme, а именно аромата Idole Now. Видео выпустили еще три месяца назад, однако сейчас в сеть попали несколько фото с бэкстейджа съемок рекламного кампейна, во время которых девушка Тома Холланда, 27, ездила верхом на лошади.

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Волосы звезды фильма "Дюна" были распущены и уложены легкими волнами. Она сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Зендая предстала в розово-бордовом платье с кожаными вставками и обнаженным плечом. К рекламному образу знаменитость добавила массивные золотые серьги, кольца. На ногах звезды "Эйфории" были сапоги в тон основного наряда. Она ловко оседлала белого коня.

Зендая для Lancôme

Кроме французского бренда косметики, актриса также тесно сотрудничает с римским брендом украшений Bulgari.

Зендая для Lancôme

Напомним, Зендая предстала в крошечном бикини в честь своего 27-летия в начале сентября 2023 года.

Также Фокус писал о редком свидании Зендаи и Тома Холланда.