Как идеально сочетать обувь и одежду осенью 2023: советы стилиста

Правильно подобранная обувь придаст осеннему образу завершенность.

Ансамбли, которые мы выбираем в холодное время года, как правило, многослойны: широкие брюки, длинные юбки, пуховики и пальто. Обувь в осенних образах является одним из ключевых факторов. Правильно подобранная, она поможет завершить ансамбль. Известный украинский персональный стилист Оксана Мацькив на своей странице в Instagram показала, с какой одеждой какую обувь сочетать, чтобы образ смотрелся органично и не был перегружен.

Ковбойские сапоги

Эта обувь отлично смотрится с джинсовыми шортами и короткими юбками. Дополнить образ можно объемным свитером или блейзером оверсайз.

Фото: oksana_matskivv/instagram

А вот светлые замшевые полусапоги лучше всего носить с джинсами, особенно светлого цвета.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Сапоги, которые плотно прилегают к голени

Наиболее выигрышно такие сапоги выглядят с длинными юбками и платьями. Однако неплохо они смотрятся и с более короткими вещами.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Жокейские сапоги

Эта модель обуви – лучший вариант поверх джинсов скинни, узких брюк, джеггинсов, а также с короткими юбками или шортами.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Обувь-чулки с острым носком

Такая обувь, будь то сапоги или ботинки, отличается плотным прилеганием к ноге, поэтому одинаково красиво смотрится как с брюками и джинсами, так и юбками.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Грубые ботинки на шнуровке

Девушки очень любят носить такую обувь с короткими платьями с расклешенной юбкой, однако она подходит и под длинные прямые юбки с разрезом, а также под широкие джинсы.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Грубые кроссовки

Грубые кроссовки на массивной подошве, несмотря на все прогнозы, востребованы и в сезоне осень 2023. Чаще всего их носят с деловыми костюмами или джинсами. Светло-синие джинсы, пальто миди и объемный шарф – готов завершенный осенний образ. С таким же успехом кроссовки можно сочетать с широкими брюками, курткой и снова же шарфом.

Фото: oksana_matskivv/instagram

А вот винтажные кроссовки – это больше классика. Поэтому лучше всего они гармонируют с джинсами, пиджаками и куртками.

Фото: oksana_matskivv/instagram

Угги

Эта обувь очень капризна в стилизации. Однако Мацькив предлагает не бояться экспериментировать и носить их с широкими прямыми джинсами и удлиненным жакетом. Такой ансамбль выглядит очень свежо и стильно.

Фото: oksana_matskivv/instagram

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