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Стиль жизни Модные тренды 2023

Выбираем пальто: пять советов от стилиста, как купить идеальную вещь на годы

пальто, классическое пальто, модные тренды 2023
Фото: MaxMara

Правильно выбранное пальто сможет оставаться модным много сезонов, не теряя своей актуальности.

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Идеальное пальто на годы – каким оно должно быть, чтоб его хотелось надевать несколько сезонов подряд, и при этом оно не теряло своей актуальности? Персональный стилист Оксана Мацькив у себя на странице в Instagram дала несколько советов, как выбрать этот предмет верхней одежды так, чтобы он всегда радовал глаз и помогал оставаться на стиле.

"Идеальное пальто – это о классике, о роскоши верхней одежды, и состав у него будет исключительно натуральный: все виды шерсти, кашемир, могут быть вкрапления вискозы. Но однозначно в нем нет полиэстера", – говорит стилист.

По словам Мацькив, все пальто можно поделить на две категории. Первая – это неструктурированные пальто, которые идут без подкладки и подплечников. Их силуэт – это пальто-кокон, пальто-халат или пальто на запах. Чаще всего такие пальто идут с поясом, который придает фигуре форму песочных часов.

"Важный момент – ткань в таких пальто должна литься", – уточняет эксперт. К тому же они идут без пуговиц.

Вторая категория – это жесткие структурированные пальто с подкладкой и подплечниками, в которых никогда не бывает пояса. Последний в таких пальто способен только испортить силуэт, придав ему лишний объем. Такие пальто, как правило, идут с пуговицами.

Важная деталь пальто – лацканы. Мацькив подчеркивает, что очень важно рассчитывать их соотношение с размером лица и его чертами. Для девушек с мелкими чертами лица подойдут небольшие лацканы, для тех, у кого лицо побольше – и размеры лацкана соответствующие. Главное – не перестараться. Также не стоит выбирать пальто с лацканами, которые отсылают в прошлые десятилетия, – слишком широкие, слишком вытянутые или наоборот, очень короткие.

пальто, идеальное пальто, модные тренды 2023 Fullscreen

Не менее значимым элементом идеального пальто являются пуговицы. Чтобы этот предмет верхней одежды выглядел дорого, пуговицы должны быть в тон пальто или черного или черепахового цвета. Именно они добавляют изделию дороговизну.

пальто, идеальное пальто, модные тренды 2023 Fullscreen
Фото: MaxMara

Длина играет важную роль в выборе пальто на года. Лучше выбирать пальто классической длины, которая будет стройнить: либо на одну ладонь выше колена, либо 2-4 см ниже колена. Наиболее роскошно выглядят пальто длины миди (2-4 см выше от голеностопного сустава).

Последний момент – декор и сложность кроя. Выбирая пальто, лучше обращать внимание на классические модели, которые остаются актуальными десятилетиями.

"Некоторые легендарные модели от Max Mara сохраняют актуальность 50-60 лет. Если вы не уверенны в своей насмотренности двигаться в сторону сумасшедшего декора, накладок, комбинации разных цветов или тканей в пальто, то чем проще и лаконичнее модель, тем дороже она будет выглядеть", – резюмировала стилист.

Ранее Фокус писал, что Оксана Мацькив назвала детали, которые портят любое пальто.