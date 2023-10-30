Выбираем пальто: пять советов от стилиста, как купить идеальную вещь на годы

Правильно выбранное пальто сможет оставаться модным много сезонов, не теряя своей актуальности.

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Идеальное пальто на годы – каким оно должно быть, чтоб его хотелось надевать несколько сезонов подряд, и при этом оно не теряло своей актуальности? Персональный стилист Оксана Мацькив у себя на странице в Instagram дала несколько советов, как выбрать этот предмет верхней одежды так, чтобы он всегда радовал глаз и помогал оставаться на стиле.

"Идеальное пальто – это о классике, о роскоши верхней одежды, и состав у него будет исключительно натуральный: все виды шерсти, кашемир, могут быть вкрапления вискозы. Но однозначно в нем нет полиэстера", – говорит стилист.

По словам Мацькив, все пальто можно поделить на две категории. Первая – это неструктурированные пальто, которые идут без подкладки и подплечников. Их силуэт – это пальто-кокон, пальто-халат или пальто на запах. Чаще всего такие пальто идут с поясом, который придает фигуре форму песочных часов.

"Важный момент – ткань в таких пальто должна литься", – уточняет эксперт. К тому же они идут без пуговиц.

Вторая категория – это жесткие структурированные пальто с подкладкой и подплечниками, в которых никогда не бывает пояса. Последний в таких пальто способен только испортить силуэт, придав ему лишний объем. Такие пальто, как правило, идут с пуговицами.

Важная деталь пальто – лацканы. Мацькив подчеркивает, что очень важно рассчитывать их соотношение с размером лица и его чертами. Для девушек с мелкими чертами лица подойдут небольшие лацканы, для тех, у кого лицо побольше – и размеры лацкана соответствующие. Главное – не перестараться. Также не стоит выбирать пальто с лацканами, которые отсылают в прошлые десятилетия, – слишком широкие, слишком вытянутые или наоборот, очень короткие.

Не менее значимым элементом идеального пальто являются пуговицы. Чтобы этот предмет верхней одежды выглядел дорого, пуговицы должны быть в тон пальто или черного или черепахового цвета. Именно они добавляют изделию дороговизну.

Фото: MaxMara

Длина играет важную роль в выборе пальто на года. Лучше выбирать пальто классической длины, которая будет стройнить: либо на одну ладонь выше колена, либо 2-4 см ниже колена. Наиболее роскошно выглядят пальто длины миди (2-4 см выше от голеностопного сустава).

Последний момент – декор и сложность кроя. Выбирая пальто, лучше обращать внимание на классические модели, которые остаются актуальными десятилетиями.

"Некоторые легендарные модели от Max Mara сохраняют актуальность 50-60 лет. Если вы не уверенны в своей насмотренности двигаться в сторону сумасшедшего декора, накладок, комбинации разных цветов или тканей в пальто, то чем проще и лаконичнее модель, тем дороже она будет выглядеть", – резюмировала стилист.

Ранее Фокус писал, что Оксана Мацькив назвала детали, которые портят любое пальто.